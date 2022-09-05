Введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 в РФ пока не требуется – Попова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума.
По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса. Она также отметила, сейчас рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах. При этом темпы роста замедлились практически на 69%.
В столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по коронавирусу уже пройдены, уточнила Попова.
"66 субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах – стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва", – приводит ее слова РИА Новости.
В середине августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей в регионах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения.
Также территориальным органам ведомства было дано поручение активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделив людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
Ранее профессор, доктор медицинских наук и заместитель президента РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России стоит ожидать рост заболеваемости коронавирусом. Он считает, что причинами распространения станет старт учебного года и возвращение взрослых жителей страны после летних отпусков. По словам специалиста, повлияет и резкое понижение температуры воздуха.
Попова заявила о необходимости соблюдать нормативы по охвату тестированием на COVID-19
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