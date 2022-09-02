Врач рассказал, из-за чего произойдет всплеск COVID-19 в России осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России стоит ожидать рост заболеваемости коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук и заместитель президента РАН Геннадий Онищенко. Он перечислил несколько факторов, которые могут спровоцировать повышение распространения болезни.

"У нас много людей, которые даже не подозревают, что они больны. Человек чувствует себя удовлетворительно, а вирус в нем есть. Такие люди опасны прежде всего для окружающих", – отметил Онищенко в разговоре с Life.ru.

Доктор считает, что причинами распространения станет старт учебного года и возвращение взрослых жителей страны после летних отпусков. По словам специалиста, повлияет и резкое понижение температуры воздуха.

"По привычке выйдут на улицу раздетые. Думаю, где-то к концу следующей недели мы будем уже пожинать то, что произошло сегодня", – заключил специалист.

Ранее ученые спрогнозировали появление нового штамма коронавируса. Врачи уверены, что он может возникнуть в Китае из-за ослабления коронавирусных ограничений.