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Москва 24

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Общество

19:35

Эксперт рассказал, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в РФ

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в настоящее время связано с переходом в благоприятный для распространения вируса сезон, заявил иммунолог Николай Крючков.

"Цифры, которые мы сейчас видим, это, с одной стороны, догоняющая статистика, когда увеличивается охват ПЦР-тестированием, и второе – нарастание эпидпроцесса, потому что сейчас мы переходим в сезон, благоприятный для ковида и неблагоприятный для нас. Это связано с факторами социальной динамики сезонной, сменой погоды, температуры, влажности воздуха", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам эксперта, риски заражения в настоящее время высокие. Крючков призвал принять необходимые противоэпидемические меры для недопущения высоких пиков заболеваемости.

Он уточнил, что из-за более заразных штаммов вируса и возвращения людей в города показатели заболеваемости будут превышать 100 тысяч новых случаев в сутки.

"Но сколько это будет точно, 140 или 200 тысяч, я думаю, что никто на текущий момент не спрогнозирует. Заранее необходимо увеличивать охват ПЦР-тестированием, очень резко увеличивать, потому что у нас с февраля по май в 8,5 раза он упал. Нужно это делать, иначе мы не будем иметь объективную картину", – заключил Крючков.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года.

По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.

В России новые случаи заражения COVID-19 начали превышать отметку 45 тыс в сутки

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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