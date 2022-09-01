Названы места, где риск заражения COVID-19 наиболее высок

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Риск заразиться коронавирусом наиболее высок в замкнутом пространстве, где много людей, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

"В этом смысле самое опасное место – это общественный транспорт. Дело в том, что там люди находятся в замкнутом помещении достаточно близко друг от друга на протяжении продолжительного времени", – рассказал эпидемиолог.

Покровский подчеркнул, что особенно опасным общественный транспорт становится в час-пик.

"Если в вагоне метро или в салоне автобуса два-три человека, то я не могу сказать, что это опасное место с точки зрения распространения COVID-19. С другой стороны, когда поезд или автобус в час-пик подъезжает к центру, то людей больше и они кучкуются. Такое место становится довольно опасным с точки зрения распространения COVID-19", – уточнил он.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусом можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.

При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что в настоящее время под наблюдением российских медиков находятся порядка 47 тысяч детей с коронавирусом, из которых 3,6 тысячи проходят лечение в стационарах. Всего же под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся более 450 тысяч пациентов.

