В РФ около 47 тыс детей с COVID-19 находятся под наблюдением медиков – Мурашко

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В настоящее время под наблюдением российских медиков находятся порядка 47 тысяч детей с коронавирусом, из которых 3,6 тысячи проходят лечение в стационарах, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня коронавирусная инфекция достаточно контагиозна, у нас 47 тысяч детишек находятся под наблюдением, из них 3,6 тысячи находятся в стационарных учреждениях", – сказал он.

По словам Мурашко, в текущих условиях важно, чтобы родители оберегали своих детей и обеспечивали им безопасную среду. Также он отметил, что всего под медицинским наблюдением сегодня находятся более 450 тысяч пациентов.

"Вакцинация от ковида <...> с целью профилактики тяжелых осложнений, в том числе летальных исходов, является очень важной", – добавил Мурашко.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в России оценивать возможность роста заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет через неделю после начала учебного года. По его мнению, страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости, поскольку о стабилизации ситуации пока говорить преждевременно.