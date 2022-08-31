Центр Гамалеи испытает назальную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц

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Центр им. Гамалеи проведет испытания назальной вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственный реестр Минздрава.

"Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18–55 лет", – говорится в материале.

Отмечается, что препарат представляет собой эмульсию для интраназального введения. Дозировка составляет 80 мкг (0,5 мл/доза) 120 мкг (0,5 мл/доза).

Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны. Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".

В свою очередь, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, средний темп вакцинации вырос почти на 30%. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.