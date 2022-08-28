Эксперт объяснил, сочетается ли алкоголь с назальной вакциной от коронавируса

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При употреблении алкогольных напитков после введения назальной вакцины от COVID-19 препарат может сработать не так, как предполагалось его создателями, заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

"Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали ее разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки", – заявил он в интервью радио Sputnik.

По словам Водовозова, спиртное не следует употреблять одну– две неделю после вакцинации.

Специалист также напомнил о необходимости двухчасового отказа от еды и жидкости после введения назальной вакцины.

Врач добавил, что до ревакцинации назальной вакциной не нужно особая подготовка. "Запрета на употребление алкоголя за какое-то время до введения препарата тоже нет. Но если в момент введения вакцины у вас в крови будет алкоголь, то она может не сработать так, как это задумано. Этанол – это токсин. То есть алкоголя не должно быть в крови именно в момент вакцинации назальным препаратом, а не за несколько дней до этого", – пояснил он.

Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.

Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".

В свою очередь, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.

