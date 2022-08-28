Летальность от коронавируса снизилась в мире в 15 раз – эксперт

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Летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%. Об этом ТАСС сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в некоторых странах она достигает 0,1%. При этом он добавил, что в самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.