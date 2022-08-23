За сутки в Москве выявлено 4 997 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки в столице выявили 4 997 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки в городе госпитализировали еще 372 человека. Вылечились 10 249 пациентов. Скончались от коронавируса 28 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявили 2 971 769 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 739 235 человек, а умерли – 44 903.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон BA.5", но отсутствует в варианте "ВА.1". Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.