Иммунолог предупредил, что COVID-19 может стать более опасным

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Иммунолог Николай Крючков рассказал, какие варианты COVID-19 с большей вероятностью могут распространиться в России осенью.

"По официальным данным, у нас в стране идет процесс окончательного вытеснения BA.2 линии "Омикрона" двумя подлиниями: BA.4 и BA.5", – пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, иммунолог предупредил о подварианте "Кентавр", который также был обнаружен в России. Крючков уточнил, что он является подлинией BA.2.75, однако она еще не набрала мощности. По словам эксперта, эпидемиологическое значение у "Кентавра" появится в конце сентября – начале октября.

"Еще один кандидат (на широкое распространение. – Прим. ред.) в России – BA.4.6, это уже ответвление подварианта "Омикрона" BA.4", – отметил специалист.

Он выразил мнение, что осенью может стать преобладающим один из трех подвариантов "Омикрон"-штамма COVID-19 – "Кентавр", BA.4.6 или BA.5.

"Еще неизвестно, какая из этих трех подлиний будет наиболее успешна в эволюционном плане. Может быть, осенью, к октябрю, появятся новые подварианты "Омикрона" или новый вариант, например потомок линии "Дельта", – уточнил специалист.

При этом, по его словам, с возникновением новых линий и подлиний вируса он способен становиться более патогенным, а летальность его может опять повыситься.

"Эволюционного драйвера, направленного на снижение патогенности, не существует. Вполне вероятна ситуация, и, скорее всего, это уже происходит, когда будут появляться более патогенные и летальные подлинии. Например, тот же BA.5 и, возможно, "Кентавр" являются несколько более патогенными, чем исходные линии "Омикрона", – заключил медик.

Он допустил рост патогенности в случае распространения "Дельты" или гибрида двух разных штаммов.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов назвал подвид "Омикрон"-штамма BA.5 самым опасным на сегодняшний день. По его словам, в настоящее время коронавирус продолжает активно эволюционировать. Причем основное направление в этом смысле – уход от антител, независимо, переболел человек или вакцинировался.

Эксперт отмечал, что симптомы этого варианта больше похожи на ОРВИ. У заболевшего может быть слабость, потливость, боль в горле и задней части носоглотки.

