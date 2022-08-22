Эксперт посоветовал привить детей от коронавируса перед началом учебного года

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Детей следует привить от коронавируса перед началом учебного года, заявил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"Сейчас как раз есть возможность вакцинировать детей, и здесь как раз имеет смысл сделать, потому что скоро начнется школа. И я бы вакцинировал всех детей, которые еще не переболели или не вакцинировались, это моя рекомендация родителям", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Специалист подчеркнул эффективность ношения масок в качестве профилактики коронавируса в том случае, если их носят все. Аналогичная история и с вакцинацией, пояснил он.
По словам Волчкова, коллективный иммунитет в России в значительной степени сформировался.
"Вспомните начало коронавирусной истории, симптомы проявлялись очень поздно именно потому, что иммунитета не было, и горло практически ни у кого в начале не болело, это сразу была легочная пневмония", – отметил он.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.
По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.
Заболеваемость коронавирусом в России может достигнуть показателей зимы прошлого года
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