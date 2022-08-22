Ученый предрек снижение числа случаев коронавируса в РФ к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем СПбГУ Виктор Захаров заявил, что количество новых случаев коронавируса за сутки может снизиться с 33 до 25 тысяч к 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
"Если наметившийся тренд снижения ежедневного количества регистрируемых в России новых случаев сохранится в течение следующих двух недель, то количество болеющих людей выйдет к 1 сентября на уровень 500 тысяч, а затем продолжит убывать. Число новых случаев заболевания при таком тренде может опустится до уровня 24–25 тысяч в день", – сказал он.
Также ученый назвал и пессимистичный сценарий, при котором в ближайшие дни рост заболеваемости увеличится. При таком раскладе 1 сентября ежедневный прирост новых случаев коронавируса может составить около 40 тысяч человек, отметил Захаров.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон" показывает большой потенциал изменчивости коронавируса. Он допустил появление более тяжелой мутации COVID-19.
До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.
По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.
Ковидные палаты снова начали открывать в регионах РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: