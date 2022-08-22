Ученый предрек снижение числа случаев коронавируса в РФ к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Центра аналитики динамических процессов и систем СПбГУ Виктор Захаров заявил, что количество новых случаев коронавируса за сутки может снизиться с 33 до 25 тысяч к 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"Если наметившийся тренд снижения ежедневного количества регистрируемых в России новых случаев сохранится в течение следующих двух недель, то количество болеющих людей выйдет к 1 сентября на уровень 500 тысяч, а затем продолжит убывать. Число новых случаев заболевания при таком тренде может опустится до уровня 24–25 тысяч в день", – сказал он.

Также ученый назвал и пессимистичный сценарий, при котором в ближайшие дни рост заболеваемости увеличится. При таком раскладе 1 сентября ежедневный прирост новых случаев коронавируса может составить около 40 тысяч человек, отметил Захаров.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гибрид штаммов "Дельта" и "Омикрон" показывает большой потенциал изменчивости коронавируса. Он допустил появление более тяжелой мутации COVID-19.

До этого иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

