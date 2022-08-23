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Москва 24

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Общество

11:02

В России за сутки выявили 30 967 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 30 967 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтвержден 19 181 371 случай заражения коронавирусом. Заболевание в России перенесли 18 337 736 человек.

Число госпитализированных за последние 24 часа составило 4 063 человека. Выздоровели 30 869 пациентов. Сообщается также, что за сутки скончались 69 пациентов с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Вирусологи заявили, что заболеваемость COVID-19 в РФ вырастет к осени

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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