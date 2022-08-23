Средний темп вакцинации россиян от COVID-19 вырос почти на 30% – Росздравнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Росздравнадзор заявил, что средний темп вакцинации россиян от COVID-19 за последнюю неделю вырос почти на 30%. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
"Благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти темпы вакцинации населения начали расти день ото дня. В частности, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% – с 87 769 до 111 450 человек в неделю", – отмечается в материале.
Однако в ведомстве отметили, что в стране необходимо продолжать вести усиленную борьбу с коронавирусной инфекцией. Поэтому регионам было поручено принять меры по увеличению охвата вакцинацией. Росздравнадзор рекомендовал особое внимание уделить:
Викулов также отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины. Однако эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.
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