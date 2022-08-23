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Общество

17:42

Средний темп вакцинации россиян от COVID-19 вырос почти на 30% – Росздравнадзор

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Росздравнадзор заявил, что средний темп вакцинации россиян от COVID-19 за последнюю неделю вырос почти на 30%. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"Благодаря активной совместной работе Росздравнадзора и региональных органов власти темпы вакцинации населения начали расти день ото дня. В частности, только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось почти на 30% – с 87 769 до 111 450 человек в неделю", – отмечается в материале.

Однако в ведомстве отметили, что в стране необходимо продолжать вести усиленную борьбу с коронавирусной инфекцией. Поэтому регионам было поручено принять меры по увеличению охвата вакцинацией. Росздравнадзор рекомендовал особое внимание уделить:

  • пациентам, выписывающимся со стационарного лечения;
  • медицинским и педагогическим работникам;
  • трудовым коллективам.

Субъектам также поручили:

  • нарастить темп вакцинации в стационарных учреждениях социального обслуживания;
  • активизировать работу, направленную на увеличение охвата вакцинацией и ревакцинацией граждан, пребывающих в субъект РФ с целью отдыха и оздоровления;
  • усилить информационно-просветительскую работу с гражданами по вопросу своевременного прохождения вакцинации и ревакцинации.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян, недавно переболевших COVID-19, воздержаться от вакцинации новым "Спутником V". По его словам, прививка точно не показана тем, кто только недавно вакцинировался или переболел.

Викулов также отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины. Однако эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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