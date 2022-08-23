Вирусолог призвал переболевших СOVID-19 воздержаться от вакцинации новым "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян, недавно переболевших COVID-19, воздержаться от вакцинации новым "Спутником V". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Если человек недавно вакцинировался или болел, ему вакцинация точно не показана. Тогда будет обсуждаться вопрос ревакцинации через соответствующее время – не ранее чем через шесть месяцев", – объяснил он.

Викулов отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины.

"Последняя версия уменьшает не только заболеваемость, но и количество смертельных исходов", – добавил он.

Эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.