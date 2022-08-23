Вирусолог призвал переболевших СOVID-19 воздержаться от вакцинации новым "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян, недавно переболевших COVID-19, воздержаться от вакцинации новым "Спутником V". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Если человек недавно вакцинировался или болел, ему вакцинация точно не показана. Тогда будет обсуждаться вопрос ревакцинации через соответствующее время – не ранее чем через шесть месяцев", – объяснил он.
Викулов отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины.
"Последняя версия уменьшает не только заболеваемость, но и количество смертельных исходов", – добавил он.
Эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.
Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.
За сутки в РФ выявили больше 33 тыс заболевших COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: