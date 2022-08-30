Эксперты заявили о риске роста заболеваемости COVID-19 в школах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Варианты штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5 в настоящее время циркулируют в РФ, в связи с чем возможен рост заболеваемости им среди учащихся школ, сообщает газета "Известия".
"Все меры профилактики, которые у нас сейчас есть, будут вводиться по мере подъема заболеваемости. Речь идет о вакцинации подростков, а в будущем, возможно, потребуется какой-то уровень дистанционного образования, если количество госпитализированных будет высоким", – отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его мнению, рост заболеваемости ожидается ближе к октябрю. Эксперт также призвал смотреть на число госпитализаций, а не на количество выявленных случаев.
Вознесенский добавил, что все педагоги прошли вакцинацию, а в ношении масок на занятиях нет необходимости, так как это довольно сложно.
В свою очередь, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов отметил частоту заболеваемости детей новыми вариантами "Омикрона".
Он назвал закономерным увеличение числа заражений после возвращения взрослого населения из отпусков и начала учебного года у детей. По словам Ризванова, школьники часто заражаются коронавирусом еще и из-за отсутствия вакцинации.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус призвал не забывать о профилактике гриппа, который в этом году "более неприятен".
"Те штаммы, которые были в Юго-Восточной Азии и которые прогнозируются на территории Евразии, будут не очень дружелюбными. Привиться надо, чтобы профилактировать более тяжелое течение. Особенно детям и пожилым, потому что грипп любит именно их", – пояснил он.
Специалист также назвал маловероятным одновременное заражение гриппом и коронавирусом.
По словам заведующей кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елены Малинниковой, у детей и взрослых наблюдается легкое и среднетяжелое течение заболевания новыми штаммами коронавируса.
"Поэтому мы не ожидаем, что в ближайшее время коронавирусная инфекция потяжелеет. Однако дальнейшие мутации вируса могут привести как к ослаблению, так и к утяжелению инфекции", – подчеркнула она.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом, но болезнь в основном протекает бессимптомно или как ОРВИ.
Он отметил, что в 2020–2021 годах на долю детей приходилось около 10–11% от всех переболевших COVID-19, сейчас этот показатель вырос и составляет около 18%. При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше.
Так, примерно у трети перенесших коронавирус несовершеннолетних остаются 1–2 симптома. По словам эксперта, на первый план выходят жалобы, связанные с когнитивными нарушениями.
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