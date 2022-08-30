Эксперт Роспотребнадзора заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19

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Дети стали чаще болеть коронавирусом, но болезнь в основном протекает бессимптомно или как ОРВИ, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "Омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Горелов отметил, что в 2020–2021 годах на долю детей приходилось около 10–11% от всех переболевших COVID-19, сейчас этот показатель вырос и составляет около 18%. При этом постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше. Так, примерно у трети перенесших коронавирус несовершеннолетних остаются 1–2 симптома. По словам эксперта, на первый план выходят жалобы, связанные с когнитивными нарушениями.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии. В ведомстве отметили, что эти меры позволяют вовремя выявить случаи COVID-19 в образовательных учреждениях, а также своевременно изолировать зараженного.
До этого академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться с началом учебного года. Он отмечал, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.
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