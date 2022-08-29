В Роспотребнадзоре сообщили о сохранении обязательной термометрии в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В школах сохраняется требование по проведению обязательной термометрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что эти меры позволяют вовремя выявить случаи COVID-19 в образовательных учреждениях, а также своевременно изолировать зараженного. Это в свою очередь позволяет предотвратить распространение вируса в организации.
"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 года возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", – говорится в сообщении.
Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил введение дополнительных COVID-мер в школах российских регионов из-за роста заболеваемости. По словам парламентария, в случае увеличения заболеваемости COVID-19 1 сентября не состоится праздничная линейка.
Вирусологи прогнозируют рост заболеваемости из-за конца сезона отпусков
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