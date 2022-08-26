Врач рассказала о простых методах защиты от вирусов и бактерий

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Педиатр Ольга Гофман дала несколько советов о том, как защититься от вирусов в условиях ослабленного иммунитета. Об этом пишет "Лента.ру".

Как отметила эксперт, достаточно придерживаться простых мер профилактики распространения инфекций.

"Банальные правила безопасности помогут снизить риск заражения. Не целоваться с первым встречным, мыть руки перед едой, умывать лицо после посещения общественных мест или полета на самолетах, которые считаются рассадниками инфекций", – перечислила Гофман.

Также можно периодически промывать нос раствором с морской солью, добавила врач.

Тем, у кого иммунитет ослаблен, педиатр рекомендовала использовать специальные капли для носа, повышающие местный иммунитет. Однако специалист сделала акцент на том, что причину пониженного иммунитета обязательно нужно выявить. Так, проблема может быть в кишечнике, отметила Гофман. В таком случае врач посоветует пациенту употреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.

"Чтобы включить режим самозащиты, в летне-осенний сезон овощей и фруктов нужно напитывать себя натуральными витаминами, а на зиму можно заморозить ягоды и фрукты", – резюмировала она.

Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.

Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".

В свою очередь, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.

