Врач рассказала о простых методах защиты от вирусов и бактерий

Фото: depositphotos/lightwavemedia
Педиатр Ольга Гофман дала несколько советов о том, как защититься от вирусов в условиях ослабленного иммунитета. Об этом пишет "Лента.ру".
Как отметила эксперт, достаточно придерживаться простых мер профилактики распространения инфекций.
"Банальные правила безопасности помогут снизить риск заражения. Не целоваться с первым встречным, мыть руки перед едой, умывать лицо после посещения общественных мест или полета на самолетах, которые считаются рассадниками инфекций", – перечислила Гофман.
Также можно периодически промывать нос раствором с морской солью, добавила врач.
Тем, у кого иммунитет ослаблен, педиатр рекомендовала использовать специальные капли для носа, повышающие местный иммунитет. Однако специалист сделала акцент на том, что причину пониженного иммунитета обязательно нужно выявить. Так, проблема может быть в кишечнике, отметила Гофман. В таком случае врач посоветует пациенту употреблять больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.
"Чтобы включить режим самозащиты, в летне-осенний сезон овощей и фруктов нужно напитывать себя натуральными витаминами, а на зиму можно заморозить ягоды и фрукты", – резюмировала она.
Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.
Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".
В свою очередь, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.
"Доктор 24": недостаток витаминов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: