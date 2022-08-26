В ГД допустили введение COVID-мер в школах из-за роста заболеваемости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов допустил введение дополнительных COVID-мер в школах российских регионов из-за роста заболеваемости.

"Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", – заявил он в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по словам парламентария, в случае увеличения заболеваемости COVID-19 1 сентября не состоится праздничная линейка.

"Если будут катастрофические цифры заболеваемости, то придется принимать более жесткие меры. Нас уже беспокоят данные о заболевших по стране, а если будет 100–120 тысяч случаев COVID-19 в день, то тогда надо будет действовать жестче. Как именно? Мы сможем решить, если это произойдет", – отметил Тумусов.

Ранее академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года. Он отмечал, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.

При этом в Минздраве РФ до этого также сообщали, что из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в России необходимо усилить контроль за технологиями лечения.

Отмечалось, что ключевой задачей является продолжение работы над формированием иммунной защиты у населения. Так, население страны нужно и дальше убеждать в необходимости вакцинации от коронавируса.