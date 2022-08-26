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Общество

10:03

Врач предупредил об опасности жары для людей с поврежденными от COVID-19 легкими

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Людям с поврежденными из-за COVID-19 легкими посоветовали не выходить на улицу в жару, сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова.

По словам медика, жара сильнее всего влияет на течение постковидного синдрома у пациентов с рубцами в легких и нарушенной из-за них подвижностью органа, а также у людей, которые имеют хронические болезни.

"Людям, которые больны тяжелыми хроническими болезнями, сейчас тяжело. <…> Жара отягощает течение COVID-19 именно при наличии отягчающих обстоятельств. Это болезни сердечно-сосудистой системы, в первую очередь сердечная или легочная недостаточность", – предупредил специалист.

Помимо этого, высокая температура воздуха влияет на течение постковидного синдрома у людей с большим весом и тяжелой формой сахарного диабета.

Ранее российские ученые провели масштабное исследование, по результатам которого выяснили, что негативные симптомы у переболевших коронавирусом сохраняются спустя год. По словам специалистов, постковидный синдром сохранился у половины взрослых и пятой части детей.

Женщины, по словам экспертов, страдают от синдрома в два раза чаще.

Среди симптомов синдрома оказались повышенная утомляемость, кожные высыпания, когнитивные нарушения и трудности с дыханием. У 4% детей также обнаружили проблемы со сном.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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