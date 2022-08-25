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Москва 24

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Общество

18:22

В Минздраве рассказали, как пожилым подготовиться к пику заболеваемости COVID-19

обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева дала пожилым советы, которые помогут поддержать здоровье во время очередного пика заболеваемости коронавирусом.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что пик в столице ожидается в начале осени. Постепенный спад заболеваемости, по его прогнозам, начнется через две-три недели.

В разговоре с Москвой 24 Ткачева подчеркнула: первое, что поможет защитить пожилых, которые входят в группу риска, – это вакцинация. Причем важно, чтобы после предыдущей прививки от COVID-19 или выздоровления прошло полгода.

"Второе – это ограничение социальных связей, социальная дистанция и ношение масок. Все это важно", – добавила специалист.

В-третьих, нужно обязательно контролировать уже имеющиеся заболевания и соблюдать рекомендации врача. У пожилых, как правило, бывают сахарный диабет, гипертония, обструктивный бронхит и другие болезни, отметила гериатр.

Тяжелые течения коронавирусной инфекции встречаются не у тех, у кого диагностированы хронические заболевания, а у тех, кто плохо их контролирует, у пациентов, которые не лечатся.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист – гериатр Минздрава

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предостерег россиян от многоразового использования медицинских масок. Из-за долгого ношения изделие теряет защитные свойства, что может привести к заражению коронавирусом. Эксперт порекомендовал менять маску каждые два часа.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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