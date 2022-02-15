Врач объяснил главную опасность долгого ношения одной маски

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Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предостерег россиян от многоразового использования медицинской маски. Из-за долгого ношения изделие теряет защитные свойства, что может привести к заражению коронавирусом, уточнил специалист.

"Можно много рассказывать о том, что там будет происходить. Может быть, какие-то бактерии будут накапливаться. Может быть, будет повышенный риск образования сыпи под маской и прочее. Но это все спекуляция. Самое важное и самое главное на самом деле, что маска перестает выполнять свою защитную функцию. То есть либо вы можете заразить окружающих, либо окружающие могут заразить вас", – объясняет эксперт.

Кроме того, не следует стирать использованную медицинскую маску или обрабатывать ее антисептиком. Изделие лучше сразу же выбросить, говорит терапевт.

"Маска – это вещь однократная, одноразовая, то есть надел, снял – все. Никаких идей про одну маску на пандемию – это все не работает. Если носить одну и ту же медицинскую маску всю неделю, тоже ничего хорошего не будет", – подчеркнул эксперт.





Алексей Водовозов врач-терапевт Медицинские маски стирать нельзя, обрабатывать антисептиками – тоже. В них используется статическое электричество. Нетканый слой в том числе сделан для того, чтобы за счет статического электричества просто отталкивать некоторые заряженные частицы. Если мы намочим такую маску, электростатические защитные свойства нетканого слоя теряются.

Водовозов рекомендует менять маску каждые два часа. Но в некоторых случаях ее можно заменить и досрочно, уточнил специалист. "Она подлежит досрочной замене, если вы в ней чихнули, кашлянули, маска намокла", – заключил терапевт.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил об ошибках, которые совершают переболевшие "Омикроном" люди. По словам специалиста, этой категории граждан, как и всем остальным, нужно реже посещать общественные места и не забывать про маски. Иммунитет, который вырабатывается после "Омикрона", не сможет защитить от других вариантов коронавируса, подчеркнул эксперт.

