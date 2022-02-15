Врач объяснил главную опасность долгого ношения одной маски

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Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предостерег россиян от многоразового использования медицинской маски. Из-за долгого ношения изделие теряет защитные свойства, что может привести к заражению коронавирусом, уточнил специалист.
"Можно много рассказывать о том, что там будет происходить. Может быть, какие-то бактерии будут накапливаться. Может быть, будет повышенный риск образования сыпи под маской и прочее. Но это все спекуляция. Самое важное и самое главное на самом деле, что маска перестает выполнять свою защитную функцию. То есть либо вы можете заразить окружающих, либо окружающие могут заразить вас", – объясняет эксперт.
Кроме того, не следует стирать использованную медицинскую маску или обрабатывать ее антисептиком. Изделие лучше сразу же выбросить, говорит терапевт.
"Маска – это вещь однократная, одноразовая, то есть надел, снял – все. Никаких идей про одну маску на пандемию – это все не работает. Если носить одну и ту же медицинскую маску всю неделю, тоже ничего хорошего не будет", – подчеркнул эксперт.
Водовозов рекомендует менять маску каждые два часа. Но в некоторых случаях ее можно заменить и досрочно, уточнил специалист. "Она подлежит досрочной замене, если вы в ней чихнули, кашлянули, маска намокла", – заключил терапевт.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил об ошибках, которые совершают переболевшие "Омикроном" люди. По словам специалиста, этой категории граждан, как и всем остальным, нужно реже посещать общественные места и не забывать про маски. Иммунитет, который вырабатывается после "Омикрона", не сможет защитить от других вариантов коронавируса, подчеркнул эксперт.
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