Терапевт назвал самую неэффективную маску для защиты от "Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предостерег граждан от ношения тканевой маски для защиты от коронавируса. По словам эксперта, ее эффективность при "Омикроне" крайне невысока.

Специалист добавил, что начиная со штамма "Дельта" коронавирус старается как можно быстрее размножиться в дыхательных путях, поэтому для защиты от инфекции очень важно носить правильную маску.





Алексей Водовозов врач-терапевт Сейчас от тканевых масок стараются отказываться. То есть для предыдущих генетических вариантов они были более-менее актуальны, ближе к "Дельте" они начали показывать, что плохо фильтруют. Это даже гораздо хуже, чем обычная медицинская маска.

По словам терапевта, чуть более эффективны медицинские маски. Они состоят из специального материала-барьера от вирусов. Однако у такого вида защиты тоже есть свои минусы, говорит врач.

"Даже если мы ее надели как положено, все равно остается негерметичное подмасочное пространство и происходит подсасывание окружающего воздуха. Когда мы дышим, эти колебания тоже отражаются на плотности прилегания маски, и это действительно снижает ее эффективность", – поясняет Алексей Водовозов.

По словам эксперта, ношение сразу двух медицинских масок теоретически может несколько увеличить защиту от коронавируса, но все равно не сравнится с эффективностью респираторов. Кроме того, двойная маска может затруднить дыхание.





Алексей Водовозов врач-терапевт Если маска намокла, мы ее обязаны снять и выкинуть. Если мы будем использовать парные медицинские маски, то на рабочий день их потребуется примерно 10–12 как минимум. А респиратор предусмотрен для длительного ношения, и одного его может хватить часов на восемь.

Водовозов советует отдать предпочтение респираторам 2-го класса, которые помогут снизить количество вдыхаемых и выдыхаемых вирусных частиц.

"По стоимости он почти сопоставим с двумя масками, а по эффективности обходит очень сильно, потому что обеспечивает фильтрацию до 95%. Мы уменьшаем количество частиц, которые распространяет больной и которые может потом вдохнуть здоровый человек. Для "Омикрона" это невероятно важно, потому что этот генетический вариант коронавируса обладает высоченной контагиозностью", – поясняет специалист.

Вместе с тем Алексей Водовозов напоминает, что для защиты от инфекции важно применять комплекс мер. Ношение маски, обработка рук, соблюдение безопасного расстояния и вакцинация помогут избежать существенного вреда, который способен нанести "Омикрон", заключил эксперт.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что у привитых и непривитых людей симптоматика "Омикрон"-штамма коронавируса может отличаться. В частности, у тех, кто прошел вакцинацию или переболел инфекцией, наблюдается утомляемость, нарушение сна, головная боль и чихание. Граждане без иммунитета к коронавирусу имеют более яркую клиническую картину. Речь идет о болях в животе, расстройстве стула, бронхите и пневмонии, указал эксперт.