Вирусолог спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в РФ по 100 тысяч человек в день

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 усомнился, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ придется на 22 января.

Ранее специалисты из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) составили модель и определили, что пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить 22 января. Из официальной статистики это станет понятно примерно 5 февраля, полагают ученые.

Волчков считает, что при составлении прогноза зарубежные эксперты основывались на данных по распространению "Омикрона" в США. Однако такие результаты малоприменимы к России, отмечает эксперт.

"Я думаю, что этому прогнозу совершенно нельзя верить. Американские ученые сделали модель на основе своих математических выкладок того, как быстро "Омикрон" распространялся в США... Я не думаю, что у нас будет настолько крутой взлет. Просто потому что у нас немного другая эпидемиологическая ситуация, другая плотность населения", – объясняет вирусолог.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Безусловно, у нас тоже будет взлет. Он уже начался. Но пик настанет явно не 22 января. Я думаю, что он выпадет на середину февраля. То есть у нас будет более длительный взлет и будут очень высокие значения. Думаю, что в пике мы явно превысим стотысячную отметку, может быть, даже она будет кратно больше.

При этом эксперт указал, что для России характерна платообразная кривая коронавируса. По его словам, если в других странах вводятся более жесткие мероприятия, то в РФ обычно прибегают к полужестким мерам.

"Из-за этого у нас обычно не пик, а плато. То есть стратегия – не превысить число госпитализируемых в сутки. Думаю, достигнув определенных критических отметок, с помощью карантинных мер система здравоохранения откатит немножко эту цифру под приемлемый объем госпитализируемых пациентов, с которыми они могут справляться", – уточнил специалист.

По словам вирусолога, плато в России будет держаться 1–2 месяца. "Почему я так думаю? Я просто смотрю на наши предыдущие волны, они ровно таким образом и выглядели", – заключил Волчков.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 30 726 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на столицу пришлось 7 529 пациентов, сообщили в Оперштабе. В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 10 834 260 случаев заражения.

