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Вирусолог спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в РФ по 100 тысяч человек в день

Платообразная кривая: когда ждать пик заболеваемости "Омикроном" в России
общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Москвой 24 усомнился, что пик заболеваемости COVID-19 в РФ придется на 22 января.

Ранее специалисты из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) составили модель и определили, что пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить 22 января. Из официальной статистики это станет понятно примерно 5 февраля, полагают ученые.

Волчков считает, что при составлении прогноза зарубежные эксперты основывались на данных по распространению "Омикрона" в США. Однако такие результаты малоприменимы к России, отмечает эксперт.

"Я думаю, что этому прогнозу совершенно нельзя верить. Американские ученые сделали модель на основе своих математических выкладок того, как быстро "Омикрон" распространялся в США... Я не думаю, что у нас будет настолько крутой взлет. Просто потому что у нас немного другая эпидемиологическая ситуация, другая плотность населения", – объясняет вирусолог.

Безусловно, у нас тоже будет взлет. Он уже начался. Но пик настанет явно не 22 января. Я думаю, что он выпадет на середину февраля. То есть у нас будет более длительный взлет и будут очень высокие значения. Думаю, что в пике мы явно превысим стотысячную отметку, может быть, даже она будет кратно больше.
Павел Волчков
вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

При этом эксперт указал, что для России характерна платообразная кривая коронавируса. По его словам, если в других странах вводятся более жесткие мероприятия, то в РФ обычно прибегают к полужестким мерам.

"Из-за этого у нас обычно не пик, а плато. То есть стратегия – не превысить число госпитализируемых в сутки. Думаю, достигнув определенных критических отметок, с помощью карантинных мер система здравоохранения откатит немножко эту цифру под приемлемый объем госпитализируемых пациентов, с которыми они могут справляться", – уточнил специалист.

По словам вирусолога, плато в России будет держаться 1–2 месяца. "Почему я так думаю? Я просто смотрю на наши предыдущие волны, они ровно таким образом и выглядели", – заключил Волчков.

За минувшие сутки в РФ зафиксировали 30 726 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них на столицу пришлось 7 529 пациентов, сообщили в Оперштабе. В общей сложности с начала пандемии в стране выявили 10 834 260 случаев заражения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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