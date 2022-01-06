Американский биолог рассказала, как алкоголь увеличивает риск заболеть COVID-19

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Продолжительное употребление алкоголя в течение новогодних каникул повышает риски заболеть COVID-19, рассказала Москве 24 профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
"Представьте себе, для того чтобы заразиться, вам нужно вдохнуть от соседа условных 1 000 частиц. Но если вы перед этим выпили алкоголь, то это число будет понижено с 1 000 до 800", – сказала биолог. При этом специалист отметила, что подавляющее влияние алкоголя на иммунитет напрямую зависит от метаболизма человека. "Дозировка алкоголя, которая для одного человека может служить сильной иммуносупрессией, для другого человека может быть вполне приемлемой", – добавила профессор.
Однако резкая смена климата влияет на иммунитет даже сильнее, чем алкоголь, отметила Баранова.
"Переход к большей инсоляции происходит, когда москвичи и петербуржцы уезжают на новогодние праздники в Египет или южные края России. Резкая перемена от дождя к солнышку – это даже более сильный иммуносупрессирующий переход, чем алкоголь", – уточняет Баранова.
Помимо этого, иммунитет подавляет употребление ибупрофена. "Ибупрофен, который от головы пьют с похмелья, тоже подавляет иммунитет. Несильно, но в сумме с предыдущими двумя факторами эффект получается вполне ощутимый", – сказала биолог.
Она добавила, что с появлением "Омикрона" риски подхватить коронавирус в самолете во время путешествия на Новый год и так выше, чем при "Дельте". Дело в том, что новый штамм производит больше частиц, чем "Дельта" в единицу времени, заключила специалист.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что вероятность заболеть COVID-19 возрастает, если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит и не может отказаться от снижающих иммунитет вредных привычек.
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