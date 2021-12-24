Эпидемиолог назвал нетипичные симптомы коронавируса при "Омикроне"

Фото: Depositphotos/NewAfrica

Тошнота и потеря аппетита могут указывать на развитие штамма "Омикрон", заявил эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор изданию Daily Express.

По его словам, заразившиеся "Омикроном" также часто жаловались на рвоту, головные боли и боли в горле. При этом температура тела была невысокой.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 110 странах. По словам специалистов, он распространяется быстрее "Дельты".

Однако информация, которая касается тяжести заболевания, остается ограниченной. Новый вариант коронавируса продолжают исследовать, добавили в организации.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург накануне заявил, что исследования штамма коронавируса "Омикрон" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции.

По его словам, распространение "Омикрона" может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.

