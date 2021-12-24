Центр Гамалеи проверил эффективность препарата на основе антител против "Омикрона"

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Разрабатываемый специалистами Центра имени Гамалеи препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против нового "Омикрон"-штамма. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Набор моноклональных антител проверен на "Омикроне" и очень хорошо работает", – приводит слова ученого РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что клинические исследования препарата планируют начать после новогодних праздников. Завершить их планируют в течение трех месяцев.

Исследования штамма коронавируса "Омикрон" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции. Об этом Гинцбург рассказал ранее.

По его словам, распространение "Омикрона" может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.