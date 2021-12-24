В ВОЗ заявили об обнаружении "Омикрона" в 110 странах

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Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 110 странах, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам специалистов, "Омикрон" распространяется быстрее "Дельты". При этом информация, которая касается тяжести заболевания, остается ограниченной. Новый вариант коронавируса продолжают исследовать, добавили в организации.

По предварительным данным ВОЗ, нейтрализация нового штамма снижена у вакцинированных пациентов, а также у тех, кто переболел COVID-19.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что разрабатываемый специалистами центра препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против нового "Омикрон"-штамма.

По его словам, клинические исследования препарата планируют начать после новогодних праздников. Завершить их планируют в течение трех месяцев.

