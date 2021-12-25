Врач рассказал, у кого больше шансов заразиться коронавирусом

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Если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит и не может отказаться от снижающих иммунитет вредных привычек, то вероятность заболеть COVID-19 возрастает. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Он отметил, что в первую очередь риск заражения повышают те пристрастия и особенности поведения, которые вредят слизистым оболочкам организма.

"Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм", – рассказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

Пагубное воздействие на слизистую также могут оказывать неправильное питание и недостаточное употребление жидкости.

"Если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжога, это приводит к тому, что кислота обжигает слизистые, приводит к их сухости, атрофичности. Такой человек гораздо чаще болеет вирусными заболеваниями", – объяснил специалист.

Неблагоприятно, по словам Хухрева, на слизистые оболочки влияют сухой воздух и пыль в квартире.

"Помещение должно проветриваться и должна проводиться влажная уборка, потому что с нас летит очень много частиц, которые способны оказывать отрицательное воздействие на организм", – заключил врач.

Ранее эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил, что после появления "Омикрон"-штамма риск заразиться коронавирусом в самолетах вырос в 2–3 раза.

Он также подчеркнул, что экономкласс будет опаснее бизнеса, так как в этом секторе значительно больше людей. Для сокращения рисков заражения коронавирусом эксперт призвал соблюдать коронавирусные ограничения, носить маски и как можно меньше касаться поверхностей в салоне.