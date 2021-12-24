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Москва 24

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Общество

00:51

Вирусологи спрогнозировали ситуацию с "Омикрон"-штаммом в России

общество медицина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новый штамм коронавируса "Омикрон" к концу текущего года может стать доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Омикрон" распространяется стремительно. Например, в Европе каждые два дня доля выявленных случаев растет вдвое. Учитывая особенности "Омикрона", к концу года он может стать превалирующим в Москве и Санкт-Петербурге", – сказал специалист.

В свою очередь, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что "Омикрон" уже признан доминирующим в Великобритании и Соединенных Штатах. В России, по данным на 21 декабря, подчеркнул профессор, зарегистрирован 41 случай заболевания этим штаммом, однако в реальности носителей может быть больше.

"Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Тем не менее я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует "Дельта" с ее высокой летальностью", – отметил он.

В то же время Альтштейн не исключил, что скорость распространения "Омикрона" может увеличиваться. В пример вирусолог привел США, где новым штаммом заразились 70% от всех заболевших коронавирусом.

Исследования "Омикрона" показывают, что он не является более опасным, чем "Дельта", однако способен гораздо быстрее распространяться в популяции. Об этом ранее сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, распространение "Омикрон"-штамма может привести к значительному росту числа заболевших, причем в первую очередь это касается невакцинированных граждан.

Гинцбург заявил, что "Омикрон" может перегрузить систему здравоохранения

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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