В России создали тест, способный сразу выявлять "Омикрон"-штамм

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Специалисты научных организаций Роспотребнадзора разработали тест-системы, которые не просто выявляют коронавирус, но и определяют штамм "Омикрон". Об этом рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"То есть фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, это вариант "Омикрон" или нет ", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Максютова, тест-системы проходят лабораторные исследования, при необходимости их зарегистрируют и начнут применять.

Он подчеркнул, что "Омикрон"-штамм обладает более высокой скоростью распространения в сравнении со штаммом "Дельта". Максютов добавил, что разработчики вакцин и препаратов от коронавируса на основе моноклональных антител отмечают снижение уровня защиты при "Омикроне".

Директор "Вектора" также предостерег от преждевременного указания на менее тяжелое течение заболевания при "Омикроне" и отметил, что число госпитализаций при циркуляции нового штамма может вырасти.

Ранее эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил, что после появления "Омикрон"-штамма риск заразиться коронавирусом в самолетах вырос в 2–3 раза.

Он также подчеркнул, что экономкласс будет опаснее бизнеса, так как в этом секторе значительно больше людей. Для сокращения рисков заражения коронавирусом эксперт призвал носить маски и как можно меньше касаться поверхностей в салоне.