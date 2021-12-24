Врач рассказал, как замедлить распространение "Омикрона"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Замедлить распространение штамма коронавируса "Омикрон" может назальная вакцина. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам медика, от скорости начала массового применения препарата зависят шансы сдержать распространение нового варианта вируса.
"Скорейшее внедрение интраназальной вакцины может затормозить быстрое распространение "Омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения – в носоглотке", – подчеркнул Мясников.
Ранее врач составил прогноз по коронавирусу на 2022 год. По его мнению, в России волны коронавируса вероятны в феврале-апреле и июле-сентябре. Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.
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