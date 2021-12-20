Собянин заявил, что 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин сообщил, что 80% тех, кто попадает в столичные больницы с COVID-19, занимались самолечением.

По словам мэра, задача города – не доводить заболевшего коронавирусом до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить амбулаторно, однако для этого люди должны обращаться к врачу.

"И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Также мэр рассказал, что большое население столицы не позволяет снижать резерв коек для пациентов с коронавирусом.

"Мы за все время борьбы с ковидом объем резервных коек или свободных коек в системе не допускали снижения меньше 20%", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что большое количество жителей Москвы требует распределенную сеть и возможности дополнительного приема пациентов во всей сети, во всех стационарах.

В связи с этим, добавил Собянин, в городе была выстроена система здравоохранения таким образом, чтобы резерв коек для пациентов с коронавирусом постоянно составлял от 20 до 40%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается напряженной.