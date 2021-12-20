Специалист рассказал, можно ли вакцинироваться при психических расстройствах

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Противопоказания для вакцинации от коронавируса при психических расстройствах отсутствуют, рассказал главный внештатный специалист-психиатр Депздрава Георгий Костюк. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, нет никаких противопоказаний и быть не может. Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Мы не наблюдали ни одного случая побочных эффектов, в редких случаях имелась локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции", – рассказал специалист, добавив, что пациенты делают прививки добровольно.

По его словам, перед вакцинацией проводится разъяснительная работа, в ходе которой объясняется принцип работы вакцины, а также важность вакцинации в целом.

Ранее российские эксперты провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. Уточняется, что специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме.

