Врач назвал факторы быстрого снижения иммунитета к коронавирусу

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Ускоренное ослабление иммунитета к коронавирусу после вакцинации могут вызвать несколько факторов, наиболее очевидным из которых является возраст, рассказал иммунолог Николай Крючков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Он пояснил, что в старшем возрасте способность организма к сопротивлению вирусам ухудшается, поскольку затрудняется процесс выработки антител как после вакцинации, так и в результате перенесенного заболевания. По словам Крючкова, наибольшие риски в данном случае касаются людей старше 55 лет.

Вторым фактором, влияющим на снижение количества антител, является наличие тяжелых хронических заболеваний.

Третьей причиной быстрого снижения иммунитета может оказаться прием препаратов-иммуносупрессоров, добавил Крючков.

Кроме того, по словам специалиста, слабый иммунный ответ может быть обусловлен особенностями организма.

"По весенним исследованиям получалось, что у десяти процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами", – заключил иммунолог.

Ранее российские эксперты провели исследование и выяснили, что быстрее всего уровень антител к коронавирусу снижается у молодых мужчин, а лучше и дольше держится у пожилых людей. Уточняется, что специалисты наблюдали за изменением уровня специфических антител (IgG) у людей, переболевших COVID-19 различной степени тяжести, в частности в бессимптомной форме.