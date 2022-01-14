Инфекционист рассказал, может ли икота быть симптомом коронавируса

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Врач-инфекционист Илья Акинфиев в разговоре с Москвой 24 усомнился, что икота может быть одним из симптомов коронавируса.

Ранее в научных журналах появилось упоминание о необычном проявлении COVID-19, передают РИА Новости. Речь идет о том, что во время болезни может наблюдаться икота, которая не прекращается несколько суток. Такие симптомы были зафиксированы у ряда пациентов по всему миру.

Обычно икота не является характерным симптомом респираторных инфекций, говорит Акинфиев. "У меня на практике такое не встречалось", – добавил инфекционист.





Илья Акинфиев врач-инфекционист Неукротимая икота, которая наблюдается длительное время, может быть при новообразованиях пищевода и инфаркте миокарда. То есть она реально может являться предвестником достаточно опасных заболеваний.

"Описаны случаи именно острого инфаркта миокарда без болевого проявления. То есть нет ни боли, никаких жалоб, только икота. Понятно, что это единично, это редко, но на всякий случай об этом знать нужно", – рассказывает врач.

У здоровых людей икота возникает из-за сокращения диафрагмы при употреблении сухой и острой пищи, продолжает Акинфиев. Обычно она неопасна и проходит со временем, добавил специалист. "Это совершенно нормальное, обычное явление. Помогает задержка дыхания и употребление полстакана жидкости", – заключил Акинфиев.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что, в отличие от других вариантов коронавируса, при "Омикроне" боль в грудной клетке наблюдается очень редко. При этом среди признаков заражения новой мутацией эксперт перечислил сухой кашель, сильную боль в горле, заложенность носа, а также слабость, головную боль и повышение температуры.