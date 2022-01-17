Ученые прогнозируют пик заболеваемости "Омикроном" в России в январе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета оценили, когда в РФ наступит пик заболеваемости "Омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости".
По мнению специалистов, наибольшее число заражений придется на 22 января. В официальной статистике это отразится ориентировочно 5 февраля.
Расчеты представителей Института показателей и оценки здоровья показывают, что статистика по выполненным тестам на коронавирус будет демонстрировать порядка 85 700 случаев COVID-19.
На 16 января в России было выявлено 29 230 новых случаев коронавируса. В 14,2% из них отсутствовали клинические проявления болезни.
Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Он отметил, что заразность нового штамма вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность снизились.
До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.
По словам специалиста, для борьбы с новой разновидностью достаточно соблюдать предыдущие рекомендации врачей. В их числе – сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, а также проветривание помещений.
В России ожидается мощный всплеск заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
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