В России выявили 29 230 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в России подтвердили 29 230 новых случаев коронавируса. В 4 162 (14,2%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб.

На Москву пришлось 6 480 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 958, на Московскую область – 3 147, на Нижегородскую область – 740, на Краснодарский край – 655, на Свердловскую область – 564, на Ростовскую область – 494, на Ставропольский край – 475, на Пермский край – 438, на Воронежскую область – 417.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 803 534 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Туве, Ульяновской области и Чукотском автономном округе.

За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 686 человек, за весь период пандемии скончались 321 320 человек. За минувшие 24 часа выздоровел 22 731 пациент, за все время – 9 858 615.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Как объяснил Гинцбург, первая и вторая фаза исследований займут порядка трех с половиной – четырех месяцев. По его словам, эффективность данного препарата подтверждается западными аналогами.