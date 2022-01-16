В ВОЗ рассказали о доказательствах, что "Омикрон" менее серьезен, чем другие штаммы

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила о наличии доказательств того, что разновидность коронавируса "Омикрон" менее серьезна, чем другие штаммы. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
В то же время в организации призвали не считать "Омикрон" несерьезной инфекцией.
"Коронавирус дает очень серьезные заболевания", – напомнила Вуйнович.
Ранее вирусолог Константин Чумаков заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса в большей степени отличается от предыдущих вариантов. Он отметил, что заразность нового штамма вируса заметно возросла, при этом патогенность и летальность снизились.
До этого в Роспотребнадзоре призвали не считать "Омикрон" легким заболеванием. Как подчеркнула эпидемиолог Наталья Пшеничная, совокупные показатели смертности от нового штамма за рубежом высокие.
По словам специалиста, для борьбы с новой разновидностью достаточно соблюдать предыдущие рекомендации врачей. В их числе – сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, а также проветривание помещений.
За последние сутки в России подтвердили 27 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В 4 015 (14,8%) из них болезнь протекала без клинических проявлений.
Москвичам рассказали о готовности к распространению "Омикрон"-штамма
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