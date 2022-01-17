В Бурятии выявили первые случаи заболевания "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" обнаружили в Бурятии, сообщает РИА Новости.
По словам заместителя главного санитарного врача республики Елены Кузьминой, среди заболевших трое взрослых и один подросток 15 лет. За пределы региона никто из них не выезжал.
Сейчас устанавливаются контакты заразившихся. Заболевшие были привиты и переносят заболевание в легкой форме.
Кроме того, первые три случая "Омикрона" выявили в Хакасии. Уже установлены 72 контактных. Все заболевшие лечатся амбулаторно и находятся под наблюдением.
14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России зафиксировали 783 случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". Из них 53% приходится на Москву. Замглавы кабмина отметила, что на столичный регион приходится первый удар коронавируса, поскольку он является крупным транспортным узлом.
Москвичам рассказали о готовности к распространению "Омикрон"-штамма
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