В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых лиц

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.
Согласно документу, в январе в Ульяновской области отмечается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. В день фиксируется от 81 до 112 случаев заражения. При этом по сравнению с декабрем 2021 года выросло количество зараженных в возрастной группе старше 60 лет.
"В декабре 2021 года на долю данной возрастной группы приходилось 37% от всех зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, за текущий период января 2022 года приходится 60%", – говорится в сообщении.
Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения. При этом среди людей старше 60 лет уровень вакцинации составляет 55,2%.
Граждане должны поставить первый компонент прививки до 7 февраля 2022 года, а второй – до 7 марта 2022 года.
За последние сутки в России подтвердили 27 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В 4 015 (14,8%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончались 723 человека, за весь период пандемии – 320 634. Выздоровели между тем 26 584 пациента, а за все время – 9 835 884.
На Москву пришлось 6 555 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 3 314, на Московскую область – 2 589, на Нижегородскую область – 736, на Свердловскую область – 612, на Краснодарский край – 561, на Ростовскую область – 449. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Калмыкии и Туве (0,06%), Ульяновской области (0,09%), а также в Крыму, Костромской и Оренбургской областях (0,1%).
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