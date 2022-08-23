Иммунолог назвал отличительные симптомы новых штаммов коронавируса

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что заражение новыми штаммами коронавируса сопровождается симптомами, напоминающими ОРВИ.

Среди наиболее распространенных – повышение температуры, боли в мышцах и животе, ломота в теле, сильная слабость, головные боли, тошнота, нарушение стула, кашель, боль в горле и выделения из носа, уточнил эксперт. При этом симптомы могут зависеть от того, где именно локализуется патологический процесс.

"Есть системные вещи, а есть локальные. Например, если обонятельный нерв поражен, значит, соответственно, идет нарушение обоняния. Если слуховой, значит, может быть шум в ушах", – рассказывает Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Нарушение обоняния сейчас стало встречаться реже, где-то у 5–10% людей. Это примерно в два раза реже, чем раньше. Человек начинает по-другому воспринимать запахи и связанный с этим вкус продуктов тоже. Он не теряет обоняние полностью, а оно просто меняется. Отсюда и предпочтения могут меняться.

Вместе с тем каждый последующий переход к новым линиям либо подлиниям сопровождается увеличением заразности штаммов, предупредил специалист. Более того, такие мутации гораздо эффективнее обходят иммунитет

"Каждый раз вирус подстраивается под коллективный иммунитет как естественный, так и поствакцинный", – отметил иммунолог.

Ранее россиянам рассказали, когда новая волна коронавируса выйдет в стране на пик по заболеваемости. По прогнозам главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, это произойдет в конце августа – начале сентября.

