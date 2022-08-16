Врач назвал наиболее опасные места в городе, где можно заразиться "Кентавром"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с Москвой 24 рассказал, что в условиях города следует остерегаться мест с плохой вентиляцией и скоплением людей.
Ранее в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Минздраве РФ рекомендовали гражданам пройти ревакцинацию. Кроме того, по словам главы министерства Михаила Мурашко, россиянам стоит соблюдать масочный режим.
Хухрев напомнил, что подвариант "Омикрон"-штамма "Кентавр" является очень заразным, поэтому наибольший риск инфицирования существует в закрытых и переполненных людьми помещениях.
По словам терапевта, в группе риска по заражению "Кентавром" находятся люди с ослабленным иммунитетом, а также пожилые граждане. Поэтому им нужно проявлять особенную внимательность.
Чтобы обезопасить себя, рекомендуется носить маску, но врач подчеркивает, что в жару это делают далеко не все.
"Если в маске в жару тяжело, то по возможности нужно ходить в такие места только в том случае, когда нет других вариантов. Если можно пройти остановку, а не ехать в автобусе или троллейбусе, то нужно пройти. На воздухе достаточно сложно заразиться", – заключил эксперт.
Ранее россиянам напомнили, что в качестве профилактической меры по распространению COVID-19 себя зарекомендовали маски. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Однако эксперт подчеркнул, что эффективность индивидуальных средств защиты высока только в том случае, если их носят все люди, а не малая часть населения.
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