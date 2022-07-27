Врач рассказал об особенностях влияния "Кентавра" на организм пожилых

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что у пожилых людей заболевание новым вариантом коронавируса "Кентавр" может проходить с обострением уже имеющихся проблем со здоровьем.

27 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России было выявлено семь случаев инфицирования этой мутацией. Вместе с тем в ведомстве полагают, что снова вводить на федеральном уровне антиковидные меры нет необходимости. Однако уязвимым к COVID-19 группам населения рекомендуется носить маски и проходить раз в полгода ревакцинацию.

Алексей Водовозов отметил, что пожилые люди находятся в группе риска не только по заражению коронавирусом, но и по любым другим инфекционным заболеваниям. Это связанно с тем, что с возрастом организм изнашивается и появляются хронические недуги.





Алексей Водовозов врач-терапевт У людей где-то после 50 лет "истекает гарантийный срок", я бы сказал так, который отпущен природой. И постепенно начинает сыпаться одна система за другой. Одной из первых выходит из строя как раз иммунная система.

"Антитела у этих людей будут вырабатываться в меньшей степени, и Т-лимфоциты, которые убивают зараженные клетки, уже не так резво их распознают. Кроме того, люди в пожилом возрасте обычно обзаводятся целым букетом хронических заболеваний", – говорит эксперт.

Специалист отмечает, что новый вариант коронавируса легко спутать с ОРВИ. Однако у COVID-19 есть особенности, по которым можно заподозрить заражение именно этой инфекцией – это сильная слабость и ночная потливость. Тем не менее лучше не ставить себе диагноз только по симптомам, а сделать тест, говорит терапевт.

По словам Алексея Водовозова, признаки заражения "Кентавром" у пожилых людей будут такими же, как и у других возрастных категорий. Но во время коронавируса у них могут обостряться уже имеющиеся заболевания.





Алексей Водовозов врач-терапевт Заболевание будет течь с обострениями имеющихся хронических проблем. Например, может подниматься артериальное давление, даже несмотря на то что оно вроде как контролировалось до этого препаратами. Не исключено, что потребуется корректировка дозы со стороны врача.

Поскольку коронавирус легко спутать с ОРВИ, специалист порекомендовал пожилым обязательно иметь под рукой экспресс-тест, чтобы быстро определить, чем именно они заболели. Эти данные нужны для того, чтобы вовремя начать оказывать необходимую помощь, которая так важна для людей из группы риска.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с приходом в РФ новых вариантов штамма "Омикрон" в стране отмечается рост заболеваемости. При этом она подчеркнула, что инфицированные болеют не так тяжело. Кроме того, отечественные тесты способны определять все новые мутации инфекции.

