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Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке во время пандемии

Без антибиотиков и противовирусных: что должно быть в аптечке во время пандемии
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/kubais

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период распространения коронавируса обязательно иметь в аптечке жаропонижающие препараты, а также средства для промывания носа и полоскания горла.

"Действительно, сейчас наметилось повышение заболеваемости респираторными инфекциями. И они (пока, по крайней мере) могут протекать достаточно легко. Поэтому, наверное, какие-то антибиотики и противовирусные препараты не потребуются", – говорит специалист.

По словам Романенко, в "пандемийной" аптечке обязательно должны присутствовать жаропонижающие, лучше всего подойдут препараты на основе парацетамола.

Пандемия любой болезни предполагает возможное повышение температуры, лихорадку. Поэтому должны быть препараты, которые могут ее снижать. Жаропонижающие мы принимаем, если температура больше 38.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Если вы чувствуете какие-то симптомы недомогания, першение в горле, насморк, то в первые сутки нужно попытаться смыть вирусы со слизистой. Для этой цели подойдут средства для полоскания и промывания носа, которые должны быть в аптечке всегда, пояснила врач.

"Нос нужно промывать, горло – полоскать, потому что это входные ворота для любой вирусной инфекции. Это могут быть какие-то антисептические растворы, и даже обычный физраствор также подойдет", – добавляет Романенко.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у заразившихся новым подвариантом "Омикрон"-штамма "Кентавр" при легком течении наблюдаются ОРВИ-подобные симптомы. К ним относится высокая температура, сильные боли в мышцах, кашель, насморк и боль в животе.

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