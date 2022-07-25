Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке во время пандемии

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Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала в период распространения коронавируса обязательно иметь в аптечке жаропонижающие препараты, а также средства для промывания носа и полоскания горла.

"Действительно, сейчас наметилось повышение заболеваемости респираторными инфекциями. И они (пока, по крайней мере) могут протекать достаточно легко. Поэтому, наверное, какие-то антибиотики и противовирусные препараты не потребуются", – говорит специалист.

По словам Романенко, в "пандемийной" аптечке обязательно должны присутствовать жаропонижающие, лучше всего подойдут препараты на основе парацетамола.



Татьяна Романенко врач-терапевт Пандемия любой болезни предполагает возможное повышение температуры, лихорадку. Поэтому должны быть препараты, которые могут ее снижать. Жаропонижающие мы принимаем, если температура больше 38.

Если вы чувствуете какие-то симптомы недомогания, першение в горле, насморк, то в первые сутки нужно попытаться смыть вирусы со слизистой. Для этой цели подойдут средства для полоскания и промывания носа, которые должны быть в аптечке всегда, пояснила врач.

"Нос нужно промывать, горло – полоскать, потому что это входные ворота для любой вирусной инфекции. Это могут быть какие-то антисептические растворы, и даже обычный физраствор также подойдет", – добавляет Романенко.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что у заразившихся новым подвариантом "Омикрон"-штамма "Кентавр" при легком течении наблюдаются ОРВИ-подобные симптомы. К ним относится высокая температура, сильные боли в мышцах, кашель, насморк и боль в животе.