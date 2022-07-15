Ученые заявили о наличии постковидного синдрома у половины россиян

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Ученые Первого МГМУ имени Сеченова и специалисты детской больницы имени Башляевой провели масштабное исследование, по результатам которого выяснили, что негативные симптомы у переболевших коронавирусом сохраняются спустя год. Об этом сообщили на сайте "Комсомольской правды".

Участие в исследовании приняли свыше 3 000 пациентов: 2 500 взрослых и 849 детей. Все перенесли коронавирус в тяжелой форме и проходили лечение в медучреждениях в период с апреля по август 2020 года.

У одних ученые исследовали особенности состояния спустя полгода после выздоровления, у других через год. По результатам полученных данных специалисты выяснили, что постковидный синдром сохранился у половины взрослых и пятой части детей. Женщины, по словам ученых, страдают от синдрома в два раза чаще.

Среди симптомов синдрома оказались повышенная утомляемость, кожные высыпания, когнитивные нарушения и трудности с дыханием. У 4% детей также обнаружили проблемы со сном.

Кроме того, ученые из Тайваня провели исследование, подтверждающее, что риск неврологических отклонений у детей, которые перенесли коронавирус, может быть достаточно высоким. Такое предположение специалисты выдвинули после изучения снимков МРТ 1 500 детей.

Ранее научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев выразил мнение, что возвращаться к масочному режиму в России еще рано. По его словам, ситуация позволяет обойтись без средств индивидуальной защиты.