Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в РФ из-за новых линий "Омикрона"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число случаев COVID-19 будет увеличиваться в России с появлением новых линий "Омикрона". Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице", – цитирует ее пресс-служба губернатора и правительства региона.

Однако, как уточнила Попова, новые подвиды штамма вируса не приводят к более тяжелому течению болезни и к увеличению госпитализаций.

"Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой. Из того, что мы обсудили с коллегами: готовность сегодня в субъекте есть, и это результат четкой, выверенной работы предыдущих двух лет", – заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.

За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

