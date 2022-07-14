Эксперты напомнили, как защититься от новых подштаммов "Омикрона"

ВОЗ рекомендовала всем странам вернуть масочный режим на фоне роста заболеваемости COVID-19. Разбираемся, насколько эффективно одноразовые медицинские маски защищают от современных штаммов, и вспоминаем, как правильно их носить.



Возвращение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Миру пришло время вернуться к проверенным способам борьбы с COVID-19 на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил 13 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью британскому телеканалу Sky News. Он призвал правительства всех стран вернуть масочный режим и возобновить практику массового тестирования на ковид.



Тедрос Аданом Гебрейесус генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Новые волны вируса снова демонстрируют, что COVID-19 еще далеко не закончился.

Среди текущих проблем в борьбе с коронавирусом (помимо снижения темпов тестирования) глава ВОЗ выделил новые штаммы и сокращение объемов секвенирования генома SARS-CoV-2. Напомним, что именно расшифровка гена позволяет определять превалирующий на той или иной территории штамм.

Гебрейесус подчеркнул, что новые волны заболеваемости, госпитализаций и смертей по всему миру продолжают вызывать именно варианты штамма "Омикрон".

С 4 по 10 июля ВОЗ зарегистрировала в мире более 5,7 миллиона новых случаев инфицирования коронавирусом, что на 6% больше, чем неделю назад. Тенденция к росту заболеваемости продолжается пятую неделю подряд, отметили в организации. К 10 июля во всем мире было зарегистрировано почти 553 миллиона подтвержденных случаев заболевания и более 6,3 миллиона случаев смерти с начала пандемии.

За день до выступления главы ВОЗ власти Москвы рекомендовали жителям носить маски в закрытых общественных помещениях на фоне роста числа заражений коронавирусом.





телеграм-канал соцкомплекса Москвы со ссылкой на Оперштаб В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей.

Отмечается, что очередной подъем заболеваемости в столице связан с распространением подвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон", которые доминируют в городе и быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы. C 8 по 12 июля в городе фиксировали не более 600 новых случаев заражения в день, однако 13-го число новых заболевших выросло до 972, а 14-го – до 987.

Власти Санкт-Петербурга 12 июля также рекомендовали жителям города носить маски и пройти ревакцинацию.

Ранее ученые Сеченовского университета провели исследование особенностей постковидного синдрома, пишет газета "Известия". Выяснилось, что у 50% взрослых и 20% детей симптомы инфекции сохраняются спустя полгода после острой фазы коронавирусной инфекции. А через год число таких пациентов снижается до 34 и 11% соответственно.

Правильный выбор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективность медицинских масок хорошо себя проявила в борьбе с предыдущими штаммами коронавируса, например "Дельтой". Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что, в частности, благодаря ношению масок кривую заболеваемости во многих странах удавалось сбить, тем самым снизив нагрузку на систему здравоохранения.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что маски "в любом случае ослабляют заражающие действия вируса". "Главное – выбирать маску хорошего качества и правильно носить ее", – сказал он Москве 24.

В свою очередь, Болибок напомнил, что одноразовые изделия следует менять каждые два часа. Также эксперт рекомендовал не забывать сгибать верхнюю часть маски в области носа. "Многие не понимают, для чего она нужна. Ее нужно изогнуть по форме переносицы, чтобы прилегание маски было плотное. Отсутствие щели будет препятствовать тому, чтобы ваш неотфильтрованный выдох попадал наружу", – пояснил он.

Наименее эффективными при защите от коронавируса считаются многоразовые тканевые маски, подчеркнул врач. Он отметил, что их также обязательно нужно менять каждые два часа, и рекомендовал иметь при себе несколько запасных. После стирки, например в стиральной машине, их можно использовать повторно, добавил собеседник.

Респираторы же считаются наиболее эффективными, но вместе с тем и самыми дорогими, подчеркнул врач.

Болибок добавил, что в первую очередь медицинские маски необходимо носить в закрытых помещениях и в общественном транспорте, а также пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.