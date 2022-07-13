Инфекционист рассказала, кому следует продолжать носить маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также беременным не стоит пренебрегать ношением маски в общественных местах. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
Ранее Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых помещениях из-за распространения в городе субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон". За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57%.
Мескина подчеркнула, что рекомендации врачей особенно актуальны для тех, кто в группе риска.
Инфекционист добавила, что рекомендации распространяются и на детей, особенно с хроническими заболеваниями. "Омикрон" стал чаще поражать детей. Поэтому в торговых центрах, поликлиниках, кинотеатрах, культурных мероприятиях им тоже стоит носить маски. Исключение – детские площадки на улице, там можно не надевать", – пояснила врач.
Меры предосторожности стоит соблюдать и беременным. "Одно дело – здоровая или привитая беременная женщина (особенно если она сделала прививку до зачатия). Но совсем другое дело – беременная с сопутствующими заболеваниями, без вакцинации. Это совершенно разные вещи. Таким обязательно нужно носить маску", – объяснила инфекционист.
Врач добавила, что сейчас каждому стоит проверить, когда была сделана последняя прививка от COVID-19. Если вакцинация была более года назад, то необходимо повторить процедуру.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что новая волна коронавирусной инфекции будет слабой. По его словам, ожидать большого количества смертей не следует.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: